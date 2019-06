Patrika First to Last: रात 8 बजे तक की 8 बड़ी खबरें

जम्मू-कश्मीर पर अमित शाह की हाई लेवल मीटिंग अलगाववादी नेताओं पर NIA का शिकंजा गिरिराज सिंह को अमित शाह ने दी चेतावनी वायुसेना के लापता AN-32 विमान का अबतक सुराग नहीं पश्‍च‍िम बंगाल में निकाय चुनाव में BJP की जीत सीमा पर दीवार बनाने के लिए टैक्स लगाने की तैयारी में अमरीका भारत में लड़ा गया दुनिया का सबसे महंगा चुनाव श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच पर बारिश का साया