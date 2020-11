भारतीय रॉकेट PSLV-C 49 की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू, 9 विदेशी Satellites को करेगा प्रक्षेपित

नई दिल्ली। भारतीय रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल-सी 49 (PSLC-C 49) ( Polar satellite launch vehicle ) की शनिवार शाम लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यह देश के रडार इमेजिंग उपग्रह और नौ अन्य विदेशी उपग्रहों ( Foreign satellites ) को प्रक्षेपित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यह जानकारी दी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( ISRO) के अनुसार, दूसरे और चौथे चरण/इंजन की फ्यूलिंग का काम पूरा हो गया है। प्रस्तावित प्रक्षेपण 2020 में भारत से इसरो के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होगा।

Bihar: Tejashwi बोले- ऐसे व्यक्ति को वोट देने का कोई फायदा नहीं, जिसका यह अंतिम चुनाव

#UPDATE Mission Director has authorised the launch of #PSLVC49 at 1512 hrs IST: Indian Space Research Organisation (ISRO) https://t.co/YI8lAmuIaj