एमजे अकबर पर एक और यौन शोषण का आरोप, पत्नी मल्लिका बोलीं- मैंने देखी हैं दोनों की नजदीकियां

नई दिल्ली। #MeToo अभियान के तहत लगातार यौन शोषण के आरोपों से घिरे पूर्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के समर्थन में अब उनकी पत्नी भी उतर आई हैं। दरअसल, शुक्रवार को एमजे अकबर पर एक और महिला पत्रकार ने रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसके बाद एमजे अकबर ने खुद इन आरोपों पर सफाई दी। एमजे अकबर के बयानों के बाद उनकी पत्नी मल्लिका अकबर भी उनके समर्थन में आ गई हैं। मल्लिका अकबर ने कहा है कि पल्लवी झूठ बोल रही हैं, वो खुद उनके पति को देर रात फोन किया करती थीं।

एमजे अकबर ने पल्लवी से संबंध होने की बात कबूली

आपको बता दें कि एमजे अकबर पर इस बार रेप और यौन शोषण का आरोप लगाने वालीं पत्रकार भारतीय मूल की हैं, लेकिन अमरीका में वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम करती हैं। आरोप लगाने वालीं पत्रकार का नाम पल्लवी है। पल्लवी ने एमजे अकबर पर रेप और यौन शोषण का आरोप लगाया है। जवाब में एमजे अकबर ने पल्लवी के साथ संबंधों की बात को कबूल तो किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बने थे।

एमजे अकबर की पत्नी ने खोली कई पुराने राज

वहीं पल्लवी के इन आरोपों पर मल्लिका अकबर ने कहा है कि मैं अब तक इस मामले पर चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट में काम करने वाली पल्लवी गोगोई ने लेख लिखकर मेरे पति पर जबरन रेप का जो आरोप लगाया है, उसने मुझे सच बोलने के लिए मजबूर कर दिया है, मुझे मेरे पति (एमजे अकबर) और पल्लवी के संबंधों की जानकारी 20 साल पहले ही चल गई थी, जब एक दिन देर रात पल्लवी ने मेरे पति पर फोन किया था। इसकी वजह से हमारे घर में काफी तनाव का भी माहौल रहा था। पल्लवी ने कई बार मेरे सामने ही मेरे पति के लिए प्यार दर्शाने की कोशिश की थी।'

मुझे नहीं लगता पल्लवी का हुआ होगा यौन शोषण- मल्लिका अकबर

एमजे अकबर की पत्नी पल्लवी ने आगे कहा है कि एक बार मेरे घर पर हुई एशियन ऐज की एक पार्टी में कई युवा पत्रकार मौजूद थे, वहां पल्लवी और मेरे पति भी मौजूद थे। इसी पार्टी में मैंने देखा कि वो दोनों बहुत नजदीक आकर डांस कर रहे थे, जिसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। इस रिश्ते को लेकर मेरा मेरे पति से कई बार विवाद भी हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपने परिवार को तवज्जो देने को चुना। तुषिता पटेल और पल्लवी गोगोई अक्सर हमारे घर पर आकर ड्रिंक करती थीं और खाना खाती थीं। लेकिन पल्लवी के व्यवहार से कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसका यौन शोषण हुआ है। मुझे नहीं पता कि पल्लवी झूठ क्यों बोल रही है।'

I don't know Pallavi's reasons for telling this lie, but a lie it is: #MJAkbar's wife Mallika Akbar to ANI on journalist Pallavi Gogoi's rape allegations in the Washington Post against her husband pic.twitter.com/SFws1TwWhx