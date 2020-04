लॉकडाउन-2: पुद्दुचेरी में मनरेगा मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू किया काम, लगाकर रखा मास्क

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि लॉकडाउन ( Lockdown ) की अवधि 3 मई तक कर दी गई है। लेकिन इस बीच 20 अप्रैल से कई क्षेत्रों को दी जाने वाली छूट शुरू हो गई है। इन्हीं छूट में से एक है गरीब और मजदूर वर्ग को काम की मंजूरी। जी हां देश के कई इलाकों में लाखों महात्मा गांधी नरेगा ( MNREGA ) स्कीम के तहत काम करने की छूट दी गई है।

इन्हीं राज्यों में से एक राज्य है पुद्दुचेरी ( Pondicherry) जहां मनरेगा मजदूरों ने सोमवार से अपना काम शुरू किया।

Puducherry: MNREGA work, which provides employment to rural poor, has started today. Workers resumed their work following social distancing and by using masks, amid #CoronavirusPandemic. pic.twitter.com/WKezw4mZ6C