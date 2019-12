कारगिल में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं चालू, 30 प्रमुख नेता ही फिलहाल हिरासत में

लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं शुरू हो गई हैं। इससे कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू एंव कश्मीर में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की 72 कंपनियों को तत्काल प्रभाव से वापस बुला लिया था।

इस संबंध में जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव राम माधव ने बताया, "कारगिल में आज से इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द ही जम्मू क्षेत्र और कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी क्योंकि स्थिति अनुकूल हो गई है।"

Ram Madhav , BJP in Jammu: Internet services have resumed in Kargil from today. We expect that internet services will soon be resumed in Jammu region and Kashmir valley as situation becomes favourable. #JammuAndKashmir https://t.co/kXQe2GCLF1