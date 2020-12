मोदी सरकार ने दलित बच्चों के लिए खोला खजाना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में खर्च करेगी 59 हजार करोड़ रुपये

नई दिल्ली। मोदी सरकार ( Modi Government ) ने 2019 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का नारा दिया था और अब उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए दलित वर्गों के लिए एक बड़ी घोषणा की है।

बुधवार को मोदी सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति (SC) के बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले की तुलना में पांच गुना अधिक पैसा खर्च किया जाएगा। सरकार की ओर से चलाए गए योजनाओं के तहत अगले पांच सालों में 59 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी।

सरकार ने कहा कि 59 हजार करोड़ में से 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक केंद्र सरकार खर्च करेगी। इस योजना से सरकार अगले चार वर्षों में चार करोड़ दलित बच्चों को सुविधा मुहैया कराएगी। इनमें से करीब 1.36 करोड़ छात्र सबसे गरीब परिवार से होंगे।

Today’s Cabinet decision on post-matric scholarship will ensure greater educational access to youngsters belonging to SC communities. Ensuring top quality and affordable education to our youth is an important focus area for our Government. https://t.co/JHBBhEZOM8