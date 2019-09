मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, खुलेंगे घाटी में बंद पड़े 50 हजार स्कूल-कॉलेज और मंदिर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। खास तौर पर जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर उन्होंने सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब इस फैसले को करीब दो महीने होने जा रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है।

केंद्र सरकार आने वाले समय में कश्मीर में बंद पड़े 50 हजार मंदिरों को फिर से खोलने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए सर्वे का काम भी शुरू कर दिया है।

Union Minister G Kishan Reddy in Bengaluru: We have set up committee to survey number of closed schools in Kashmir valley&will reopen them. Around 50,000 temples were closed over the years, of which some were destroyed, & idols were defaced.We have ordered survey of such temples pic.twitter.com/ZzAimqZdsA