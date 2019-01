केरला: उज्जवला योजना के तहत 6 करोड़ गरीब लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। तमिलनाडु के बाद पीएम मोदी केरल पहुंच चुके हैं। यहां वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को देश को समर्पित किया। उज्जवला योजना के तहत मई 2016 से करीब 6 करोड़ गरीब लोगों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि करीब 1 करोड़ लोगों ने एलपीजी सब्सिडी छोड़ी है।

Prime Minister Narendra Modi in Kochi, Kerala: Since May 2016 nearly 6 crore LPG connections have been provided to the poorest of poor, under the Ujjawla scheme, over 1 crore customers have given up LPG subsidies under 'Give it Up' initiative. pic.twitter.com/rI7jF1WI6v