Coronavirus: स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी अच्छी खबर, 10 में से 8 मरीज हो रहे हैं ठीक

नई दिल्ली। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोरोना के ठीक हुए मरीजों की संख्या और मौतों की संख्या के बीच का अनुपात 80:20 है। यानी हर 10 कोरोना पॉजिटिव केस में 8 सही हो जाते हैं जबकि दो की मौत हो जाती है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि अभी तक 13.6 प्रतिशत लोग संक्रमण से निजात पा चुके हैं।

देश में कोरोना वायरस से फैले भय के बीच यह खबर एक बड़ी राहत है। शुक्रवार शाम को डेली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय ने देश में नोवल कोरोना वायरस केसेज का कई तरीकों से विश्लेषण किया है। इसमें यह पता चला है कि रोगी के ठीक होने की दर मृतकों की तुलना में अधिक है।

India’s doubling rate was about 3 days, before the #lockdown. For the past 7 days, the doubling rate is 6.2 Days. 19 states show a higher doubling rate better than the national average - @MoHFW_INDIA #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/KD73utiIFf