पत्रिका फैक्ट चेक: कोरोना महामारी के बीच क्या केंद्र सरकार ने रद्द कर दिया PC-PNDT एक्ट, जानिए क्या है सच्चाई?

नई दिल्ली। भारत में भ्रूण की जांच कराना कानून अपराध है। अगर कोई भी गर्भ में सेक्स परीक्षण कराता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन दिनों मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सेक्स परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून (पूर्व गर्भाधान और प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक) (PC&PNDT) एक्ट 1994 को 30 जून तक निलंबित कर दिया है। पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो यह रिपोर्ट झूठी निकली ।

मीडिया रिपोर्ट में क्या है दावा ?

पत्रिका फैक्ट चेक टीम ने स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट और भारत सरकार की आधिकारिक प्रेस सूचना ब्योरो के ट्विटर पर सर्च किया तो यहां सेक्स परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को रद्द करने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। पीआईबी ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट से भ्रम फैलाया जा रहा है। सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है।

क्या है असली सच्चाई?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने एक स्पष्टीकरण में कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरका) ने गर्भधारण करने से पहले या बाद में बच्चे का सेक्स चयन करने पर प्रतिबंध लगाने वाले पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम को रद्द नहीं किया है। ‘गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम' (पीसीपीएनडीटी) के कुछ प्रावधानों में कोरोना संकट के मद्देनजर ढील दिए जाने संबंधी रिपोर्ट को खारिज करते हुए साफ किया कि मंत्रालय द्वारा इस तरह कोई फैसला नहीं किया गया है।

#PIBFactCheck



Claim : Media reports that @MoHFW_INDIA has suspended till June 30, the PC&PNDT Act which prohibits sex selection before or after conception



Reality : No such thing has been done by Ministry of Health and Family Welfare.



Read : https://t.co/hrROh7XKPb pic.twitter.com/Hnp6VzWVsq