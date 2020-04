Monsoon Forecast: कोरोना के संकट के बीच अच्छी खबर, इस साल सामान्य रहेगा मानसून

नई दिल्ली।

Weather Forecast: कोरोना ( Coronavirus ) के संकट के बीच देश के लिए एक अच्छी खबर आई है। इस साल मानसून ( Monsoon 2020 ) सामान्य रहेगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचीव माधवन राजीवन ने जानकारी देते हुए बताया कि 2020 में 100 फीसदी बारिश ( Rainfall in India ) होने की संभावना है। मॉडल एरर को ध्यान में रखते हुए दीर्घ अवधि मानसून ( Monsoon Forecast ) में 5 फीसदी की कमी या 5 फीसदी की बढ़त हो सकती है। इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौसम के पूर्वानुमान को जारी किया गया है।

इस साल 100 फीसदी बारिश के आसार ( Monsoon Forecast For This Year )

मौसम विभाग ( IMD Forecast ) ने अपने पूर्वानुमान में वर्ष 2020 में 100 फीसदी बारिश होने का अनुमान जताया है। बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून ( Southwest Monsoon ) जिसकी अवधि 4 महीने की होती है, हर साल जून से सितंबर के बीच केरल से शुरु होता है। दक्षिण-पश्चिमी मानसून खरीफ की फसल जैसे मोटे अनाज, धान,दहलन और तिलहन के लिए बेहद जरूरी होता है। उम्मीद है कि किसानों को अच्छी बारिश से राहत मिल सकेगी।

Lockdown 2 Guidelines: बाइक पर एक, कार में ड्राइवर सहित दो लोग कर सकेंगे सफर

1 जून से 30 सितंबर तक मानसून

बता दें कि भारत में 1 जून से 30 सितंबर तक मानसून सीजन ( Monsoon Season ) होता है। इस दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून की बारिश होती है। कोरोना के संकट के बीच जूझ रहे किसानों को अच्छी बारिश राहत दे सकती है।

This year we will have a normal monsoon. Quantitatively the monsoon rainfall, during the monsoon season 2020, is expected to be 100% of its long period average with an error of +5 or -5% due to model error: Madhavan Rajeevan, Secretary, Ministry of Earth Sciences (MoES). pic.twitter.com/gjgM0Ta1N8