Corona Update: पिछले 24 घंटे में आए 1000 से ज्यादा नए केस, 23 मरीजों की हुई मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बचाव और रोकथाम के तमाम उपायों के बावजूद भी पिछले 24 घंटे के अंदर देश में कोरोना वायरस के 1007 नए केस आए गए हैं, जो कि हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। इतना ही नहीं इन 24 घंटों में 23 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवा दी है।

13 हजार के पार पहुंची कोरोना संक्रमितों की संख्या

शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, देशभर में कोरोना के मरीजों की संख्या 13 हजार के पार पहुंच चुकी है। कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 13387 हो गया है। इसके अलावा इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 437 हो गया है।

24 घंटों में 23 लोगों की मौत

शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 13,387 पहुंच गई है। इसमें 11,201 लोग अभी भी कोविड-19 वायरस से पीड़ित हैं। बीते 24 घंटों में 23 लोगों की मौत हुई है। हालांकि, राहत की बात ये है कि करीब 1749 मरीजों ने कोरोना को हराया है और इलाज के बाद ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।

