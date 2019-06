बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस से मचा कोहराम, 10 दिनों में 31 मासूमों की मौत

नई दिल्ली। बिहार में एक बार फिर एक्यूट इंसेफेलाइटिस का कहर जारी है। इस खतरनाक बीमारी से मुजफ्फरपुर में महज 10 दिनों के अंदर 31 बच्चों की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

एसकेएमसीएच ( SKMCH ) मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक सुनील शाही ने बुधवार को बताया कि दो जून से लेकर अब तक एक्यूट इंसेफेलाइटिस से पीड़ित 86 बच्चों को एडमिट किया गया है। इसमें 31 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई के हालत बेहद गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जनवरी से लेकर 2 जून तक 13 मामले सामने आए थे, जिसमें 3 की मौत हो गई थी। इस घटना ने एक बार फिर बिहार झकझोर दिया है।

Bihar: 31 children have died in Muzaffarpur reportedly due to Acute Encephalitis Syndrome (AES). Sunil Shahi, Superintendent SKMCH, Muzaffarpur, says, “From Jan to June 2, 13 patients were admitted, of them 3 died. From June 2 to this day 86 people were admitted,of them 31 died". pic.twitter.com/eiGPweq0WN