Corona capital बनने की ओर Delhi, अस्पतालों पर पड़ रहा दबाव

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस ( coronavirus in Delhi ) संक्रमण की एक और लहर देखी जा रही है और यहां के अस्पतालों में पहुंचने वाले रोगियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। संक्रमण के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण ( Air pollution in delhi ) भी बढ़ने लगा है, जो कि राजधानी के लोगों के लिए दोहरी मार के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में ( Coronavirus in Delhi ) पिछले तीन दिनों से लगातार 6,000 से अधिक कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। बुधवार को एक ही दिन में 6,725 मामले देखने को मिले थे। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal ) ने भी स्वीकार किया है कि संक्रमण की यह 'तीसरी लहर' है, जो राष्ट्रीय राजधानी को प्रभावित कर रही है।

शहर में 23 जून और 17 सितंबर को वायरस के दो शीर्ष स्तर (पीक) देखे जा चुके हैं। विशिष्ट रूप से अब दिल्ली बढ़ते कोरानावायरस मामलों और गंभीर प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि प्रदूषण ऐसे संक्रमित रोगियों के लिए और भी खतरनाक है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, जैसे हृदय या फेफड़े संबंधी बीमारी। ऐसे संक्रमित रोगियों के लिए हालात बदतर हो सकते हैं।