बिहार में चमकी का 'कहर', केवल मुजफ्फरपुर में 69 बच्चों की मौत

नई दिल्ली। बिहार में एक बार फिर चमकी बीमारी यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम ( AES ) से इस साल अब तक 82 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें अकेले मुजफ्फरपुर में ही 69 बच्चों की मौत हुई है।

पिछले 24 घंटों में एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में भर्ती 13 बच्चों की मौत हो गई। आलम यह है कि राज्य में मौत का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन सरकार चमकी की इस 'तबाही' से पार में पाने में फेल साबित हो रही है।

पिछले कुछ सालों से गर्मी के मौसम में यह बीमारी बिहार में मौत का तांवड कर रही है। इसके बावजूद इस गंभीर बीमारी को लेकर सरकार सतर्क नहीं हो रही है।

अकेले मुजफ्फरपुर में 66 बच्चों की मौत

चमकी बीमारी से मुजफ्फपुर का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां अब तक 66 बच्चों की मौत हो चुकी है। एसकेएमसीएच में 58 तो केजरीवाल हॉस्पिटल में 11 बच्चों की मौत हुई है। वहीं, समस्तीपुर जिले में भी शुक्रवार को दो बच्चों की मौत हो गई। अभी भी सैकड़ों बच्चे इलाजरत हैं और अलग-अलग हॉस्पिटल में भर्ती हैं।

अब तक 180 से ज्यादा बच्चे इस बीमारी के हुए शिकार

इस साल जनवरी से अब तक 180 से ज्यादा बच्चे इस संदिग्ध बीमारी के शिकार हुए हैं। हालांकि, कुछ बच्चे ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। लेकिन, ज्यादातर बच्चों की मौत हो गई। वहीं, एसकेएमसीएच और केजरीवाल हॉस्पिटल में अभी भी 80 बच्चों की इलाज जारी है।

जनवरी से जून तक 13 मामले

एसकेएमसीएच ( SKMCH ) मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक सुनील शाही ने बुधवार को बताया था कि 2 जून से लेकर 12 जून तक एक्यूट इंसेफेलाइटिस से पीड़ित 86 बच्चों को एडमिट किया गया। इसमें 31 बच्चों की मौत हो गई। उन्होंने बताया था कि जनवरी से लेकर 2 जून तक 13 मामले सामने आए थे, जिनमें 3 की मौत हो गई थी।

सरकार ने राज्‍य के 12 जिलों में 222 प्राइमरी हेल्‍थ सेंटर्स को अलर्ट कर दिया है। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मरीजों के इलाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतें।

