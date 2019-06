चमकी बुखार से बिहार में हाहाकार, अब तक 60 से ज्यादा बच्चों की मौत

नई दिल्ली। बिहार में एक बार फिर चमकी बुखार यानी एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (AES) का कहर जारी है। इस खतरनाक बीमारी से अब तक 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं, 23 नए बच्चे मुजफ्फरपुर के SKMCH और केजरीवाल अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। जबकि, कई बच्चे पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं।

इधर, शुक्रवार को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया। मंगल पांडेय ने एसकेएमसीएच के डॉक्टर्स से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया।

Bihar Health Minister Mangal Pandey visited Sri Krishna medical college and Hospital (SKMCH) in Muzaffarpur , early morning today. Death toll due to Acute Encephalitis Syndrome (AES) is 54 (46 at Sri Krishna Medical College and Hospital and 8 at Kejriwal Hospital). pic.twitter.com/lG5Wyv2HKh