जान जोखिम में डालकर घर लौट रहे प्रवासी मजदूर, सिर पर समान रख की यमुना नदी पार

नई दिल्ली। देशभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) की वजह से लाखों की संख्या में अभी तक प्रवासी मजदूर ( Migrant Workers ) पलायन कर चुके हैं। काम-धंधा ठप्प होने की वजह से ये मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने घर लौट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरियाणा ( Haryana ) के यमुनानगर ( Yamunanagar ) से सामने आया है, जहां 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने यमुना नदी पैदल ही पार करने का जोखिम उठाया। ये लोग पंजाब के अलग-अलग शहरों से पैदल ही यहां तक पहुंचे थे।

यमुना नदी पार हरियाणा के बीबीपुर घाट तक पहुंचे

जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों से आए प्रवासी श्रमिक किसी तरह यमुनानगर में कलानौर बॉर्डर तक पहुंचे, लेकिन यहां यूपी पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। इसके बाद इन्होंने यमुना नदी पार कर यूपी में दाखिल होने का फैसला किया। इनमें ज्यादातर लोग सहारनपुर जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये मजदूर पिछले 15 दिनों से पैदल चल रहे थे। यमुना नदी पार कर ये लोग बीबीपुर घाट तक पहुंच गए हैं।

फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से खाने-पीने के पड़ गए लाले

इन मजदूरों का कहना है कि ये लोग पंजाब के अलग-अलग शहरों से आ रहे हैं। पिछले 15 दिनों से ये पैदल चल रहे हैं। कभी-कभी तो दो-तीन दिन लगातार खाना भी नहीं मिला है। इन मजदूरों का कहना है कि फैक्ट्रियां बंद हो जाने की वजह से वो बेरोजगार हो गए हैं, जिसके बाद खाने-पीने तक की मुसीबत खड़ी हो गई। इसीलिए इन्होंने अपने गांव लौटने का फैसला किया। ये लोग 15 दिनों से छिपते-छिपाते आ रहे हैं।

Watch: With luggage on their heads, migrants cross the Yamuna river in Haryana's Kalanaur to enter Saharanpur in UP. #MigrantLivesMatter #COVID19Pandemic pic.twitter.com/l4hJXLUOZy