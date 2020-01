MoS जी किशन रेड्डी बोले, NPR से राज्य नहीं कर सकते इनकार

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) एक संवैधानिक कार्य है और राज्य इसमें भागीदारी करने से इनकार नहीं कर सकते।

राजधानी में मीडिया से बातचीत करते हुए रेड्डी ने कहा, "इसका (NPR) राज्यों पर संवैधानिक दायित्व है, राज्यों को इस पर आपत्ति नहीं जतानी चाहिए, हम उन्हें संवेदनशील बनाना जारी रखेंगे। NPR में जानकारी देना स्वैच्छिक है।"

दरअसल केरल और पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि वे अपने राज्य में NPR को लागू नहीं होने देंगे।

Union Minister of State for Home Affairs, G Kishan Reddy: It (NPR) is a constitutional obligation on states, they should not object against this. We will continue to sensitise them, disclosing information for NPR is voluntary. (file pic)

मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक NPR के दौरान लोगों द्वारा दी गई जानकारी स्वैच्छिक है और लोगों को इस प्रक्रिया के दौरान किसी तरह का दस्तावेज नहीं पेश करना होगा।

इस बीच गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को जनगणना को लेकर तमाम तथ्यों के बारे में स्पष्ट जानकारी दी।

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा ट्वीट कर बताया गया, "भारतीय जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकी एक्सरसाइज है, जिसमें करीब 8700 करोड़ रुपये का खर्च होगा और 30 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इसे पूरा करेंगे।"

The Indian Census is the largest administrative and statistical exercise in the world, with more than 30 lakh functionaries, and at the cost of about 8700 crore rupees.



