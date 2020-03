गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय का खुलासा, 5 वर्षों में सबसे ज्यादा भारतीय नागरिकता बांग्लादेश-पाकिस्तानियों को

नई दिल्ली। जिस वक्त देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भयंकर बवाल मचा हुआ है और इसके चलते भड़की हिंसा ने दिल्ली में 40 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, राज्य सभा में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने पिछले पांच वर्षों के आंकड़े पेश कर खलबली मचा दी है। राय ने बुधवार को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने बीते पांच वर्षों में 18 हजार 999 लोगों को भारत की नागरिकता दी है।

Big News: आर्मी चीफ नरवणे ने आतंकवादी संगठन ISIS को लेकर किया सबसे बड़ा खुलासा, अमरीका-ब्रिटेन से भी आगे बताया

इस जवाब के मुताबिक वर्ष 2014 से लेकर 2019 के बीच अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार के कुल 18,999 नागरिकों को भारतीय नागरिक के रूप में स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने वर्ष 2015 में पांच पड़ोसी मुल्कों के सर्वाधिक 15,394 नागरिकों को भारत का नागरिक बनाया।

Minister of State for Home Affairs, Nityanand Rai in a written reply in Rajya Sabha: 18,999 nationals of neighboring countries have been granted Indian Citizenship between 2014 to 2019. pic.twitter.com/nn5Elkyn6T