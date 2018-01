बड़ी खबर: दिल्ली एयरपोर्ट से लश्कर का मोस्ट वॉन्टेड आतंकी बिलाल अहमद कावा गिरफ्तार

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस और गुजरात एटीएस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल, गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात एटीएस ने मोस्ट वॉन्टेड आतंकी बिलाल अहमद कावा को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तार दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई है।

लाल किला हमले का मोस्ट वॉन्टेड है बिलाल

बताया जा रहा है कि बिलाल अहमद कावा साल 2000 लाल किला हमले का मोस्ट वॉन्टेड भी था। उस पर लाल किले पर हुए फिदायीन हमले में आर्थिक मदद पहुंचाने का आरोप है। इसके अलावा जांच में सामने आया था कि लाल किले के फिदायीन हमले के मुख्य आरोपी व षडयंत्रकर्ता मोहम्मद आरिफ उर्फ अश्फाक को हवाला के माध्यम से विभिन्न बैंक एकाउंट के जरिए बिलाल अहमद कावा के नाम के एकाउंट के जरिए 29 लाख 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई थी। यह राशि मो.आरिफ के खाते में जमा हुई थी। इस राशि का उपयोग लाल किले पर हुए फियादीन हमले में किया गया होने की बात सामने आई थी।

कश्मीर से दिल्ली आ रहा था बिलाल

आपको बता दें कि आरोपी बिलाल आतंकी संगठन लश्कर ए-तैयबा से जुड़ा है। हमले के बाद से ही अब तक वो मोस्ट वॉन्टेड की श्रेणी में था। इसे दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया। यह श्रीनगर से दिल्ली पहुंचा था। इसके बारे में गुजरात एटीएस को सूचना मिलने पर एटीएस की टीम ने दिल्ली के स्पेशल सेल की मदद से आरोपी को दिल्ली एयरपोर्ट से धर दबोचा।

कब हुआ लाल किला हमला

आपको बता दें कि 22 दिसंबर 2000 की रात नौ बजे छह हथियारबंद आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए लालकिले की सुरक्षा में तैनात दो सुरक्षा जवानों की हत्या कर दी थी। इस फायरिंग में एक निजी सुरक्षा गार्ड की भी मौत हुई थी। आतंकी अंधेरे का लाभ उठाते हुए भागने में भी सफल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य षडयंत्रकर्ता मोहम्मद आरिफ उर्फ अश्फाक को पकड़ा था। इसे सुप्रीमकोर्ट की ओर से भी मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। फिलहाल इसकी अपील लंबित है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।

गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है अलर्ट

आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही एक अलर्ट जारी कर दिया गया था, कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। गृह मंत्रालय की चेतावनी में कहा गया था कि आतंकी इस बार ड्रोन से हमले की फिराक में हैं।

10 आसियान देशों के प्रतिनिधि होंगे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल

आपको बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 10 आसियान देशों के प्रतिनिधि मेहमान बनकर हिंदुस्तान आ रहे हैं। ऐसे में भारत के कई शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस बार किसी बड़े आतंकी हमले की चेतावनी पहले ही जारी की जा चुकी हैं।

