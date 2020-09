Motor Vehicle Rules में बदलाव, अब गाड़ी चलाते समय कर सकेंगे फोन का इस्तेमाल

नई दिल्ली। सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों को देख गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया गया था। हालांकि अब केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इस नियम में कुछ बदलाव किए हैं। सेंट्रल मोटर वीइकल रूल्स (Central Motor Vehicle Rules) 1989 को अपडेट करते हुए एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त फोन के इस्तेमाल (Use of Mobile While Driving) को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

कानून अनुपालन करने वालों की आसानी और वाहन चालकों की दिक्कतों को दूर करने के मकसद से नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियम के मुताबिक वाहन चालक महज नेविगेशन के लिए हाथ में फोन रख सकता है। हालांकि चालक को यह कोशिश करनी होगी कि वह डिवाइस पकड़ने की बजाय उसे सामने डेस्क पर रखें। साथ ही मोबाइल फोन के इस्तेमाल से उसे या सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों को कोई असुविधा ना हो।

केंद्र सरकार ने धान की MSP के जारी किए आकंड़े, 48 घंटे में 10 करोड़ की खरीदारी का दावा

डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए भी मोबाइल जरूरी

ट्रैफ़िक नियमों (Traffic Rules) के उल्लंघन या सामान्य चेकिंग के दौरान कानून अनुपालकों की ओर से अक्सर वाहन चालाकों को रोका जाता है। इस दौरान उन्हें गाड़ी से जुड़े तमाम कागज दिखाने होते हैं। कई बार कागजों की पड़ताल में ज्यादा वक्त लगने के साथ अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसी के चलते डॉक्युमेंट्स की हार्ड कॉपी की जगह डिजिटल कॉपी रखने को कहा गया है। इसके तहत वाहन चालक ड्राइविंग लाइसेंस समेत अन्य जरूरी दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी डिजिलॉकर या अन्य किसी सरकारी पोर्टल में रख सकते हैं। इससे ट्रैफ़िक पुलिस को भी डॉक्यूमेंट्स चेक करने में आसानी होगी। इन सबके लिए भी मोबाइल रखना जरूरी है। इस मकसद से भी मोटर व्हीकल नियमों को अपडेट करने का निर्णय लिया गया है।