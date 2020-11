नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन जारी, पीएम सशर्त निमंत्रण को अस्वीकार किया

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पांचवें दिन भी जारी रहा। दिल्ली सीमा पर डेरा जमाए किसानों ने सोमवार को अपनी मांगों को पूरा होने तक आंदोलन जारी रखने को कहा है। कृषि कानून के विरोध में एक प्रेसवार्ता का भी आयोजन किया गया। किसान नेता के अनुसार सभी राज्यों के किसान संगठनों के साथ बैठक नहीं कर सकते।

I have opposed the Centre's farm laws and today I have written a letter to Amit Shah ji that if the black laws are not revoked, then we'll think about continuing our support to NDA (National Democratic Alliance): Rashtriya Loktantrik Party leader Hanuman Beniwal



#Rajasthan pic.twitter.com/hJAV2LcdED