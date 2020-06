Highlights -गौतमबुध नगर पुलिस दिल्ली से नोएडा (Delhi To Noida Epass) आने वाले लोगों को बगैर पास के आने की इजाजत नहीं दे रही है - साथ ही साथ नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को भी यही हिदायतें दी जा रही हैं - उन्हें वापस दिल्ली से नोएडा (e-pass for delhi to noida) की तरफ आना होगा तो पास दिखाना होगा

नई दिल्‍ली. कोरोना वायरस (Coronavirus in india) के चलते दिल्ली-नोएडा बॉर्डर सील (Delhi-Noida Border Seal) कर दिए गए है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एेसे में डीएनडी पर काफी लंबा जाम देखने को मिल रहा है। कड़ी सख्ती के चलते गौतमबुधनगर पुलिस दिल्ली से नोएडा (Delhi To Noida Epass) आने वाले लोगों को बगैर पास के आने की इजाजत नहीं दे रही है। साथ ही साथ नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोगों को भी यही हिदायतें दी जा रही हैं कि अगर उन्हें वापस दिल्ली से नोएडा (e-pass for delhi to noida) की तरफ आना होगा तो पास दिखाना जरूरी होगा।

मूवमेंट पास है जरूरी

जानकारी हो कि यूपी पुलिस (UP Police) ने साफ कर दिया था कि मूवमेंट पास (Movement pass delhi to noida) के बिना नोएडा में एंट्री (Entry for noida) नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि सुबह से ही बहुत सारे लोगों को बॉर्डर से लौटाया जा रहा था। जो पास लेकर आए हैं उन्हें एंट्री दी जा रही थी। दिल्ली से नोएडा में दाखिल होने वाले हर एक वाहन की यूपी पुलिस सख्त चेकिंग कर रही थी। यानि मूवमेंट पास (Movement pass) होगा तब ही आप दिल्ली से नोएडा जा सकेंगे।



जानिए, कैसे बनाएं मूवमेंट पास

दिल्ली व नॉएडा दोनों जगह पर ई-पास आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।सबसे पहले नाम, नंबर, जन्मतिथि की जानकारी भरे। इसके बाद किस प्रकार की सेवा के लिए चाहिए, इसकी जानकारी दे। तारीख व समय का विवरण सही- सही दें। अपनी पहचान पत्र दे। दिल्ली में ई-पास के लिए https://delhi.gov.in/ इस लिंक पर जा कर क्लिक कर सकते हैं, वहीं नॉएडा में ई-पास के लिए यहां https://gbnagar.nic.in/novel-corona-virus-covid-19/ क्लिक कर आसानी से घर बैठे पास बनवा सकते हैं।

24 घंटों में हजार से ज्यादा मौत

गौरतलब है कि कोरोना वायरस ने देश में कहर मचा रखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में दो हजार से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं, जोकि अब तक सबसे अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना वायरस से एक दिन में 2003 जानें गई हैं, जबकि 10,974 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3,54,065 हो गई। इसमें से 1,55,227 सक्रिय मरीज हैं और 1,86,935 लोग ठीक हो चुके हैं।