शिवराज सिंह की MP के लोगों को सौगात, बिजली बिल में दी छूट, अब 400 की जगह भरने होंगे सिर्फ 100 रुपए

नई दिल्ली। कोरोना काल (Coronavirus Pandemic) के बीच भले ही लोगों को कई तरह की मुसीबतें झेलनी पड़ रही हो, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) एक नई सौगात लेकर आए हैं। दरअसल उन्होंने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल में (Electricity Bill) कटौती की घोषणा की है। 100 रुपये से 400 रुपये के बीच बिजली बिल आने वाले लोगों को केवल 100 रुपये का भुगतान करना होगा।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, "इस फैसले से राज्य के उपभोक्ताओं के 183 करोड़ रुपए बचेंगे। बिजली विभाग को इस राशि का भुगतान राज्य सरकार करेगी।" इसके अलावा जिनका बिजली का बिल अप्रैल में 100 रुपए आया है, उनको तीन महीने के लिए मई, जून, जुलाई में 50 रुपए देने होंगे। इससे करीब 56 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

इसके अलावा जिन उपभोक्ताओं का बिल इससे ज्यादा आया है उन्हें भी भुगतान में छूट मिलेगी। उपभोक्ता निश्चित शुल्क को अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक 6 समान किस्तों में भुगतान कर सकते हैं। वहीं इस रकम को अप्रैल और मई महीने की तय तारीख तक जमा करने वालों को सरकार की ओर से 1 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इससे 95 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। साथ ही इससे बिजली का बकाया भी नहीं रहेगा। कोरोना काल में सरकार के इस कदम से लोगों को काफी हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

फ्री राशन की भी बढ़ाई तारीख

मालूम हो कि सीएम चौहान ने प्रदेश में वन नेशन एंड वन राशन योजना (One Nation And One Ration Card) के तहत जरूरतमंदों को दिए जाने वाले फ्री राशन की समय सीमा भी बढ़ाई थी। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान लोगों को खाने की दिक्कत न हो इसके लिए योजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की थी। इसके तहत प्रदेश समेत 10 अन्य राज्यों में तीन महीने और मुफ्त में राशन बांटा जाएगा।