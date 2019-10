नई दिल्‍ली। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पटना सहित कई इलाकों के लोगों का हाल बेहाल है। कई इलाके भारी बारिश के बाद जलमग्न हैं। इस बीच स्थिति का जायजा लेने अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र पहुंचे रामकृपाल यादव खुद पानी में डूबने से बच गए। नाव से पानी में गिरने के बाद लोगों से उन्‍हें बचाया और अस्‍पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया।

दरअसल, बुधवार को बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव धनरूआ के चकियापुर और रमनिबिगहा के बीच दरधा नदी पर टूटे तटबंध का जायजा लेने निकले थे। इस दौरान जिस नाव पर सांसद रामकृपाल यादव और उनके साथ मौजूद अन्य लोग सवार थे, उसका संतुलन बिगड़ गया। संतुलन बिगड़ने से रामकृपाल यादव समेत कई लोग पानी में गिर गए।

स्थानीय लोगों ने सांसद रामकृपाल समेत अन्य लोगों को भी बाहर निकाला। इस हादसे में रामकृपाल यादव व अन्य लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जिसके इलाज के लिए सभी को पटना भेज दिया गया।

#WATCH Bihar: BJP MP Ram Kripal Yadav falls into the water after the makeshift boat he was in, capsized in Masaurhi, Patna district, during his visit to the flood affected areas yesterday. He was later rescued by the locals. (02.10.2019) pic.twitter.com/iwI4OdNGiH