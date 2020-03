मध्य प्रदेश: इंदौर में हॉस्पिटल से भागे दो कोरोना पॉजिटिव मरीज, FIR दर्ज

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) को लेकर पूरी दुनिया में तबाही मची है। भारत ( India ) में भी यह खतरनाक वायरस काफी तेजी से फैलता जा रहा है। खतरे को देखते हुए सरकार ने अगामी 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन ( Lockdown ) कर दिया है। लेकिन, इसी बीच बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। इंदौर ( Indore) में दो कोरोना पॉजिटिव मरीज हॉस्पिटल से भाग गए। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि, दोनों को दोबारा पकड़ लिया गया है।

जानकारी के मुताबिक, दोनों मरीजों का इलाज इंदौर के MRTB हॉस्पिटल में चल रहा था। लेकिन, शनिवार को अस्पताल प्रशासन को चकमा देकर दोनों मरीज भाग निकले। मरीज के भागने पर हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि संक्रमित मरीज अपने आइसोलेशन वार्ड से निकलकर करीब आधे घंटे तक अस्‍पताल परिसर में घूमता रहा। इसी बीच, अस्‍पताल में भर्ती कुछ मरीजों एवं उनके तिमारदारों ने व्‍यवस्‍थाओं को लेकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया। जिसका फायदा उठाते हुए दोनों मरीज हॉस्पिटल से भागने में कामयाब हो गए।

Madhya Pradesh: Case registered against two #coronavirus positive patients who had escaped from MRTB hospital in Indore on March 28. They were traced and brought back to the hospital yesterday.