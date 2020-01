गडकरी दावा, अगले पांच सालों में MSME सेक्टर में 5 करोड़ रोजगार

नई दिल्ली। बढ़ती बेरोजगारी के दौर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) सेक्टर आने वाले वर्षो में रोजगार का बड़ा क्षेत्र बनकर उभरने वाला है। एमएसएमई मंत्रालय संभाल रहे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि अगले पांच वर्षो में यह सेक्टर पांच करोड़ नए रोजगार देगा।

खास बात यह कि रोजगार के ये मौके ग्रामीण इलाकों में पैदा होंगे। हालिया वर्षों में एमएसएमई सेक्टर 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे चुका है। इस तरह एमएसएमई 2025 तक 16 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ने में सफल होगा।

