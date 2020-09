Mukesh Ambani ने एलन मस्क और वॉरेन बफेट को छोड़ा पीछे, बने दुनिया के 5वें सबसे अमीर

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के पांचवें सबसे अमीर ( Mukesh Ambani Becomes 5th Richest In The World ) आदमी बन गए हैं। मुकेश अंबानी दो पायदान की छलांग लगाते हुए सातवें स्थान से पांचवें पर आ गए हैं। उन्होंने एलन मस्क और वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दिया है।

एशिया के सबसे रईस मुकेश अंबानी कुछ दिन पहले चौथे स्थान तक पहुंच गए थे। लेकिन वह फिर से सातवें स्थान पर पहुंच गए थे। हालांकि अब गुरुवार को जैसे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में भारी तेजी आई वैसे ही मुकेश अंबानी एक बार फिर से दो पायदान उपर छलांग लगाते हुए पांचवें स्थान पर आ गए हैं।

Larry Page को पछाड़ दुनिया के 6ठे सबसे अमीर आदमी बने मुकेश अंबानी, Jio Deals का मिला फायदा

बता दें कि अमरीकी कंपनी ने रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। जिसके बाद RIL के शेयरों में तेजी आई और शेयर रिकॉर्ड नई ऊंचाई पर पहुंच गए। रिलायंस जियो के बाद अब रिलायंस रिटेल में सिल्वर लेक 1.75 फीसदी हिस्सा 7500 करोड़ रुपये में खरीदेगी।

मुकेश अंबानी ने एलन मस्क और वॉरेन बफेट को छोड़ा पीछे

आपको बता दें कि फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर लिस्ट के मुताबिक, मुकेश अंबानी ने स्पेसएक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क और बर्कशायर हाथवे के सीईओ को पीछे छोड़ दिया है। फोबर्स की लिस्ट के मुताबिक, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस 192.1 अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर शख्स के तौर पर पहले पायदान पर बने हुए हैं। वहीं, बिल गेट्स 115.6 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जबकि बर्नार्ड अर्नाट एंड फैमिली 113.7 अरब डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

Steve Ballmer से बढ़ा Mukesh Ambani का फासला, अरबपतियों की सूची में 10वें नंबर पर आए

फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग 100.5 अरब डॉलर के साथ चौथे स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी 88.4 अरब डालर के साथ पांचवें पायदान पर हैं। वॉरेन बफेट 83.0 अरब डॉलर के साथ छठे पायदान पर हैं, जबकि एलन मस्क 78.2 अरब डॉलर के साथ सातवें स्थान पर हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रचा इतिहास

आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुरुवार को 200 अरब डॉलर (करीब 15 लाख करोड़ रुपये) का मार्केट कैपिटल हासिल करते हुए इतिहास रच दिया। इसके साथ ही RIL 200 अरब डॉलर छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई।बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर RILके शेयर 8.45 फीसदी की तेजी के साथ 2,343.90 रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए।

गौरतलब है कि फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी 0.93 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 100 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले कारोबारियों की सूची में एक बार फिर शामिल हो गए हैं।।