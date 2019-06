मुखर्जी नगर पिटाई मामला: पीड़ित बुजुर्ग से मिले CM केजरीवाल, क्रॉस एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली के मुखर्जी नगर ( Mukherjee Nagar case ) में बुजुर्ग सिख ऑटो चालक की पुलिसवालों द्वारा की गई पिटाई का मामला गरमाता जा रहा है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस की डीसीपी ने बताया कि क्रॉस एफआईआर दर्ज कर ली है। दोनों मामलों को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है।

DCP New Delhi on yesterday's incident in Mukherjee Nagar: Police has registered a cross FIR, both cases have been handed over to Crime Branch. The conduct subsequent to the assault should've been more professional, only because of that, three police personnel have been suspended. pic.twitter.com/0Qt8OIcmTY — ANI (@ANI) June 17, 2019

केजरीवाल ने की पीड़ित से मुलाकात

वहीं, इससे पहले सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) पीड़ित बुजुर्ग सिख से मिलने उनके घर पहुंचे। सीएम केरजीवाल ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि वह इस मामले में उपराज्यपाल और गृह मंत्री ( Amit Shah ) से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करेंगे।

Delhi CM Arvind Kejriwal on the incident where an auto-driver was allegedly thrashed by policemen in Mukherjee Nagar area yesterday: It's an unfortunate incident. We condemn the incident. I appeal to the LG&Home Minister to take strict action against the accused police officers. pic.twitter.com/HVKHbKnJLv — ANI (@ANI) June 17, 2019

इस मामलें में केजरीवाल ने ट्वीट ( arvind kejriwal tweet ) भी किया है। ट्वीट करते हुए दिल्ली के सीएम ने लिखा, 'मुखर्जी नगर में दिल्ली पुलिस की बर्बरता बहुत निंदनीय और अनुचित है। मैं पूरी घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं।'

Delhi police brutality in Mukherjee Nagar is highly condemnanble and unjustified.

I demand an impartial probe into the whole incident & strict action against the guilty.

Protectors of citizens can't be allowed to turn into uncontrolled violent mobsters. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 17, 2019

क्या है मामला

पुलिस ने बताया कि रविवार को पीड़ित सिख बुजुर्ग सरबजीत अपने बेटे के साथ ग्रामीण सेवा लेकर मुखर्जी नगर से गुजर रहा था। तभी पुलिसवालों ने उसे बीच सड़क पर गाड़ी रोकने को लेकर टोका। दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। इस दौरान पुलिस ने ऑटो थाने के सामने खड़ी करवा दी। सरबजीत ने इसका विरोध किया। जिसके बाद विवाद इस कदर बढ़ा की ऑटो चालक बुजुर्ग सिख ने पुलिसकर्मी ( Delhi police ) पर अपने कृपाण से हमला कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी योगराज के सिर पर तलवार लग गई। घटना की जानकरी लगते ही मौके पर पुलिस इकट्ठा होग गई । इसके बाद पुलिसकर्मियों ने आधे घंटे तक बुजुर्ग सरदार और उसके बेट की जमकर पिटाई की।