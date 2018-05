नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार की नीतियों के खिलाफ और कर्जमाफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान नासिक से मुंबई पहुंच चुके हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे 30,000 से अधिक किसान आज मुंबई में विधानसभा का घेराव करेंगे। अपने मांगों को मनवाने के लिए ये किसान 200 किलीमीटर की पद यात्रा कर मुंबई पहुंचे हैं। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए इसे पूरे देश की समस्या बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि यह केवल महाराष्ट्र के किसानों की मांग नहीं, बल्कि समूचे देश के किसानों की आवाज है।

