मुंबई LIVE: बांद्रा में MTNL बिल्डिंग में भीषण आग, 30 ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया

मुंबई। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित MTNL की इमारत में भीषण आग लगी ( Fire broken out in MTNL Building in Bandra ) हुई है। आग तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी हुई है। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा लोग बिल्डिंग की छत पर फंसे हुए हैं। लोगों को क्रेन से बाहर निकाला जा रहा है। 30 लोगों को अभी तक सुरक्षित निकाल लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक 4 लोग घायल हुए हैं।

दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद

आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। साथ ही 6 वाटर जेट भी आग बुझाने में जुटी हुई हैं।

#WATCH Mumbai: People trapped in MTNL (Mahanagar Telephone Nigam Limited) building in Bandra, are being evacuated. A level 4 fire has broken in the building, 14 fire tenders are present at the spot. #Maharashtra pic.twitter.com/Zl6XjhAuC3 — ANI (@ANI) July 22, 2019

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर

9 मंजिली इमारत में लगी आग के बाद अफरा तफरी का माहौल है। हादसे के बाद लोग दहशत में हैं। हालांकि लोगों को निकालने का काम जारी है। वहीं शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि इमारत की तीसरी मंजिल पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी।

धीरे-धीरे आग फैलती गई और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले ली। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारी जुटे हुए हैं।

ताज होटल के पास लगी थी आग

बता दें कि रविवार को मुंबई के कोलाबा स्थित ताज होटेल के पास स्थित एक इमारत में भीषण आग लग गई थी। जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं 2 लोग घायल हो गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी हुई थी।