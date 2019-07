मुंबई में फिर से तेज बारिश शुरू, एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रुकी

नई दिल्ली। मुंबई ( Mumbai ) में एक बार फिर तेज बारिश ( heavy rain ) शुरू हो गई है। तेज बारिश से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। वहीं, मुंबई एयरपोर्ट ( Mumbai Airport ) पर विमानों ( flights ) की आवाजाही रोक दी गई है। तेज बारिश के कारण एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह से ही कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वहीं, कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश के सड़कों जलजमाव हो गया है, ट्रैफिक भी जाम हो गई है।

मौसम बिगड़ता देख छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर विमानों का आवागमन रोक दिया गया है। एयरपोर्ट प्रवक्ता का कहना है कि हम लोग लगातार मौसम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन, दृश्यता ठीक नहीं है। लिहाजा, अभी यहां से विमान को नहीं उड़ाया जा सकता है।

पढ़ें- गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में आज भारी बारिश का अलर्ट

Mumbai: Water logging and traffic jam in parts of the city following heavy rainfall. #Maharashtra pic.twitter.com/cYkM8AMyAS