Anand Vihar रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन बंद, Mumbai Local Trains फिर से शुरू

मुंबई। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के चलते करीब तीन माह बाद सोमवार से मायानगरी मुंबई की लाइफ लाइन यानी लोकल ट्रेन सेवा ( Mumbai local trains ) पटरी पर लौट गई है। हालांकि मुंबई लोकल को फिलहाल आम मुसाफिरों के लिए नहीं खोला गया है और इन्हें सीमित संख्या में ही चलाया जा रहा है। पश्चिम रेलवे ( Western Railways ) और मध्य रेलवे ( central railways ) सोमवार से आवश्यक कार्यों में जुटे राज्य सरकार के कर्मचारियों ( maharashtra govt employess ) के लिए अपनी चुनिंदा अर्धशहरी ट्रेनें शुरू कर दी हैं। इन ट्रेनों में यात्रा करने वालों के लिए जरूरी नियम ( social distancing ) बनाए गए हैं और विशेष ई-पास जारी किए गए हैं। वहीं, दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। यहां पर रेलवे ने 500 कोरोना वायरस आइसोलेशन कोच तैनात कर दिए हैं।

मौसम को लेकर आई दो अच्छी खबरें, पहले कौन सी पढ़ना करेंगे पसंद

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना 346 ट्रेनें चलेंगी। इनमें पश्चिमी रेलवे की 146, मध्य रेलवे की मेन लाइन पर 130 और हार्बर लाइन पर 70 ट्रेनें रोजाना चलेंगी। इन पर 1.25 लाख मुसाफिर रोजाना सफर करेंगे। वैसे मुंबई में रोजाना करीब 3,000 लोकल ट्रेनें चलती हैं, जिसमें 80 लाख मुसाफिर सफर करते हैं।

दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( Uddhav Thackeray ) आवश्यक कर्मचारियों के लिए स्थानीय सेवाओं को फिर से शुरू करने का दबाव बना रहे थे। रविवार को इन सेवाओं को चलाने के तौर-तरीकों पर काम करने के लिए मुंबई के रेलवे अधिकारियों, बीएमसी और पुलिस की एक बैठक आयोजित की गई। सूत्रों ने कहा कि ट्रेनें केवल उन स्टेशनों पर रुकेंगी, जहां तेज ट्रेनें रुकती हैं। वहीं, हार्बर लाइन पर ट्रेनें प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकेंगी। स्टेशनों से यात्रियों को उनके कार्य स्थानों तक बसें पहुंचाएंगी।

In another landmark step in our fight against COVID-19, Railways resumes selected local train services in Mumbai from today, strictly for essential staff as recognised by the State Govt. pic.twitter.com/z77wljR3wi