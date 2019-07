महालक्ष्मी एक्सप्रेस: सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया, करीब चार घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

नई दिल्ली। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश कहर बनकर टूटी है। भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं, बदलापुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर पानी जमा होने से महालक्ष्मी एक्सप्रेस ( Mahalaxmi Express Train ) ट्रेन पिछले 11 घंटों से फंसी हुई है। ट्रेन में 700 यात्री फंसे हुए थे। यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं।

Maharashtra Chief Minister Office: 7 Navy teams,

2 helicopters of Indian Air Force, 2 Military columns have been deployed along with local administration. 2 more military columns are on the way. The situation is under control. https://t.co/dxUuqGWGHD — ANI (@ANI) July 27, 2019

पानी में फंसी ट्रेन पर Live Update:

- 600 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया

- खराब मौसम की वजह से वायुसेना और नेवी का चॉपर वापस लौटा

-इलाज के लिए 37 डॉक्टरों की टीम और एंबुलेंस पहुंची

-निकाले गए यात्रियों के लिए 14 बसों का इंतजाम किया गया

- सभी नौ गर्भवती महिलाओं को बाहर निकाला गया

- निकाले गए लोगों के लिए 14 बसों का इंतजाम किया गया

- मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है

- नेवी की सात टीम, वायुसेना के दो हेलिकॉफ्टर, दो मिलिट्री की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी- महाराष्ट्र सीएम

Sunil Udasi, Central Railway Chief Public Relations Officer on #MahalaxmiExpress rescue operation: More than 600 passengers have been rescued so far. pic.twitter.com/b3YOnxiU1s — ANI (@ANI) July 27, 2019

Defence Public Relations Officer on #MahalaxmiExpress rescue: Due to bad weather, helicopters of Navy & Air Force have returned to base after doing aerial survey. One inflatable boat disembarked by Navy choppers to assist in rescue operations. #Maharashtra pic.twitter.com/asKPJ1sit3 — ANI (@ANI) July 27, 2019

#MahalaxmiExpress rescue operation: Passengers being brought to Badlapur. 500 people have been rescued so far. #Maharashtra pic.twitter.com/cxU2jBnY9N — ANI (@ANI) July 27, 2019

तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।

मुंबई में आफतकाल: महालक्ष्‍मी एक्‍सप्रेस में फंसे 700 यात्री, हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू

महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकालने के लिए वायुसेना, नेवी और NDRF की मदद ली गई है। तीनों टीम एक साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वायुसेना, नेवी और NDRF की टीम ने अब तक पांच सौ लोगों का रेस्क्यू किया है।

पढ़ें- राजस्थान के 28 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, 3 जिलों में अतिवृष्टि का अलर्ट जारी

NDRF की टीम भी ट्रेन तक पहुंच चुकी है और धीरे-धीरे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है।

इससे पहले महालक्ष्मी एक्सप्रेस में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए तीन नाव को मौके पर भेज दिया गया था।

महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन के फंसने से बदलापुर और वांगणी रूट पर ट्रनों का परिचालन प्रभावित हो गया है।

राज्य मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान ठाणे, रायगढ़ और मुंबई में 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।