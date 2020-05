Lockdown: मुंबई में सैकड़ों प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन, पुलिस ने समझाया-लठियाया-भिजवाया

मुंबई। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में बुधवार को एक होटल के पास करीब एक हजार प्रवासी मजदूरों ने एकजुट होकर अपने घर वापस लौटने के लिए ट्रेनों में बिठाने की मांग की। जैसे-जैसे मौके पर लोग एकजुट होते गए, पुलिस ने पहले तो बल प्रयोग किया, लेकिन आखिर में तीन गाड़ियों की व्यवस्था करवाई।

बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले अधिकांश प्रवासी श्रमिकों ने इस दौरान कहा कि उनके पास अब किराये, भोजन और पानी के लिए पैसे खत्म हो चुके हैं। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि होटल रिपन पैलेस के पास गुरुवार को सैकड़ों फंसे हुए लोग अपने घर वापसी की मांग करते हुए इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। उनकी मांग थी कि उन्हें मूल स्थानों पर जाने के लिए एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की जाए।

जानकारी के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने पहले श्रमिकों को समझाने की कोशिश कि वे लोग कोरोना वायरस लॉकडाउन के नियमों का का उल्लंघन कर रहे है। लेकिन इसके बाद मजदूरों की संख्या बढ़ने पर लाठीचार्ज ने शुरू कर दिया।

Since 1 May 2020, Indian Railways has carried 10 lakh shramiks in 800 trains to their home state: Indian Railways pic.twitter.com/j8vTk17SX4