मुंबई बारिश: पेट्रोल पंप और रिजॉर्ट की छतों पर फंसे 115 लोग, एयरलिफ्ट की तैयारी

नई दिल्ली। मायानगरी मुंबई ( mumbai rain ) में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश जारी है। मूसलाधार बारिश ने मुंबई के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मुंबई के दो इलाकों में 100 से ( Mumbai rain ) अधिक लोग छतों पर फंसे हुए हैं। जिला आपदा प्रबंधन के निदेशक अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कांबा पेट्रोल पंप 70 और रिवरविंग रिजॉर्ट पर 45 लोग फंसे हुए हैं।

Maharashtra Government writes to NDRF, Air Command, Navy, Air Force & Military requesting rescue operation for over 115 persons stranded at Kamba Petrol Pump & Riverwing Resort, in Thane. pic.twitter.com/QUBMV5zck6 — ANI (@ANI) July 27, 2019

अभय कुमार ने इसके लिए इंडियन एयरफोर्स को पत्र लिखकर हवाई मदद मुहैया कराने की गुहार लगाई है। अभय कुमार ने कहा कि इन लोगों को एलिकॉप्टर की मदद से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने की जरूरत है।

यहां कई उड़ानें रद्द कर ( Mumbai rain ) दी गई हैं। वहीं, 8-9 फ्लाइट्स के रूट डायवर्ट किए गए हैं। बारिश की वजह से रेल सेवा भी काफी प्रभावित हैं। मुंबई के बदलापुर स्टेशन के ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसके चलते कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। वहीं, भारी बारिश के चलते कल्याण बिल्डिंग के गिरने की खबर आई है, जिसके एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है।

Maharashtra: A team of National Disaster Response Force arrives at the location where Mahalaxmi Express is held up between Badlapur and Wangani with approx 2000 passengers on-board. pic.twitter.com/tzraFOj0Qr — ANI (@ANI) July 27, 2019

भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारी बारी का अलर्ट जारी किया है।