मुंबई: मरीन ड्राइव में हाई टाइड का कहर, डूबने से एक की मौत और एक लापता

नई दिल्ली। मायानगरी ( mumbai rains ) मुंबई में बारिश का दौर जारी है। शनिवार को भी मुंबई और उससे सटे इलाको में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते मुंबई में जगह-जगह बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं, मुंबई में हाई टाइड की वजह से मरीन ड्राइव पर एक युवक की डूबने से मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया। इसके साथ ही एक अन्य डूबे युवक की तलाश जारी है।

मरीन ड्राइव पर 2 लोग हाई टाइड के कारण डूब गए

गौरतलब है कि मुंबई ( Mumbai Rains ) के मरीन ड्राइव पर 2 लोग हाई टाइड के कारण डूब गए। इन लोगों को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड ने अभियान चलाया। मौसम विभाग के अनुसार, अभी मुंबई में बारिश का यह दौर आगे भी जारी रहने वाला है। बीएमसी के अनुसार रविवार सुबह करीब 0.80 मीटर लो टाइड देखी जा सकती हैं।

महाराष्ट्र में बांध टूटने से 19 की मौत

वहीं, महाराष्ट्र ( Mumbai Rains ) के रत्नागिरी में एलोर-शिरगांव गांव के निकट बांध टूटने से 19 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही हादसे में लापता लोगों के लिए NDRF द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण तिवेर बांध ऊपर को बहने लगा और कुछ समय बाद ही इसके टूटने की खबर आ गई। इसके बाद कम से कम सात गावों में बाढ़ आ गई, दर्जनभर घर बह गए और लगभग दो दर्जन लोगों के लापता होने की खबर है। यह बांध साल 2000 में बना था, इसकी क्षमता 2,452 टीएमसी थी।

Maharashtra: Search operation at #TiwareDam in Ratnagiri, by NDRF, enters fifth day. So far 19 bodies have been recovered, 4 are still missing. pic.twitter.com/RnOycSaL8p