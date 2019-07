मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर मुसीबत की बारिश ( Mumbai Rains Updates ) ने हाहाकार मचा दिया है। मुंबई और उसके आस-पास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। खराब मौसम के कारण अब तक कई उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहीं, करीब सात सौ रेलवे यात्री पानी के बीच फंसे हुए हैं।

पढ़ें- बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, मानसून के लिए आने वाले कुछ दिन खास

Mahalaxmi Express rescue operation: 8 flood rescue teams from Navy including 3 diving teams mobilised with rescue material, inflatable boats & life jackets. A Seaking Helicopter also sent with divers for deployment in the area as advance assessment party. #Maharashtra pic.twitter.com/qBNyGXefL1 — ANI (@ANI) July 27, 2019

वहीं, यात्रियों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की टीम बदलापुर पहुंच चुकी है। लोगों को बाहर निकालने के लिए हेलिकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है।

#UPDATE Mahalaxmi Express rescue operation: According to CPRO, Central Railway, total 700 passengers are on-board the train. NDRF team and Navy chopper are conducting rescue operation. — ANI (@ANI) July 27, 2019

Maharashtra: A team of National Disaster Response Force arrives at the location where Mahalaxmi Express is held up between Badlapur and Wangani with approx 2000 passengers on-board. pic.twitter.com/tzraFOj0Qr — ANI (@ANI) July 27, 2019

#WATCH Maharashtra: Mahalaxmi Express held up between Badlapur and Wangani with around 2000 passengers. Railway Protection Force & City police have reached the site where the train is held up. NDRF team to reach the spot soon. pic.twitter.com/0fkTUm6ps9 — ANI (@ANI) July 27, 2019

24 घंटे में 180 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश



मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में मुंबई में 180 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। विभाग ने शनिवार को भी भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और खराब मौसम ( Mumbai Rains Updates ) के कारण अब तक 24 उड़ाने प्रभावित हुई हैं। इनमें 11 उड़ानों को रद्द किया गया है, जबकि 8-9 फ्लाइट्स के रूट डायवर्ट किए गए हैं।

पढ़ें- VIDEO: मुंबई में भारी बारिश से ट्रैफिक जाम और उड़ान में देरी

Mumbai: Water-logging at Road No. 6 in Sion, following heavy rainfall overnight #MumbaiRains pic.twitter.com/c8UwqDi3Do — ANI (@ANI) July 27, 2019

पानी में फंसे 2000 से ज्यादा रेलवे यात्री

भारी बारिश के कारण रेलवे सेवा भी प्रभावित हुई है। महालक्ष्‍मी एक्‍सप्रेस, बदलापुर और वांगनी स्‍टेशनों के बीच पानी से भरे ट्रैक पर फंस गई है।

बताया जा रहा है कि सात सौ यात्री इसमें फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए NDRF की टीम पहुंची चुकी है। फिलहाल, रेलेव प्रॉटेक्शन फोर्स और नगर पुलिस मौके पर पहुंचकर ट्रेन में फंसे यात्रियों को बिस्किट, पानी जैसी जरूरी सामग्रियां बांट रहे हैं।

बारिश से गांधी मार्केट इलाके में भी जलजमाव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से कई इलाकों में ट्रैफिक पर असर दिखाई दे रहा है। कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। आलम ये है कि जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है।

#Mumbai: Severe waterlogging in Chembur area following continuous rainfall in the city. Indian Meteorological Department predicts intermittent rain with heavy to very heavy falls at few places in city and suburbs pic.twitter.com/nAAhtDAYaw — ANI (@ANI) July 27, 2019

मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी

राज्य मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान ठाणे, रायगढ़ और मुंबई में 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं।

इसके अलावा मानसून धाराओं के मजबूत होने की वजह से अगले 48 घंटों में उत्तरी कोंकण इलाके में भारी बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कई इलाकों में आंधी आने की संभावना भी जताई गई है।

इसके अलावा मौसम विभाग ने 27 जुलाई से 27 जुलाई से भारी बारिश की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है।

विभाग का कहना है कि खराब मौसम के कारण पुराने ढांचों, मकानों की दीवारें ढह सकती हैं। गौरतलब है कि कि राज्य में बीते दिनों दीवार गिरने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी।