मुंबई में आफत की बारिश, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

नई दिल्ली। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ( mumbai rains ) में एक बार फिर बारिश का कहर जारी है। मुंबई में देर रात हुई भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। पानी भरने से खड़ी हुई वाटर लॉगिंग की समस्या ने लोगों को आफत में डाल दिया।

हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही मुंबई में मूसलाधार बारिश ( Mumbai Rains ) का अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं, सड़कों पर जलभराव से बाधित यातायात और बारिश के चलते लोगों को परेशानियों से दो-चार होना पड़ रहा है। सबसे अधिक समस्या स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को सामने खड़ी हो गई है।

वहीं, देर रात हुई मूसलाधार बारिश ( Mumbai Rains ) की वजह से हिंदमाता क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया। यहां दूर-दूर तक पानी ही पानी दिखाई दिया। ऐसे में वृहत मुंबई इलाकों में हालात बद से बदतर दिखाई दिए।

Maharashtra: Water logging in parts of Mumbai following rainfall; visuals from Gandhi Market in Sion. pic.twitter.com/ytfG043xIt — ANI (@ANI) July 24, 2019

हालांकि यहां वृहत मुंबई नगरपालिका कारपोरेशन ( BMC ) ने बारिश को ध्यान में रखते हुए कुछ अस्थाई इंतजाम जरूर किए थे, लेकिन सड़कों पर खुले पड़े मैनहोल लोगों के जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं।

Mumbai: Water logging in Hindmata area following heavy rainfall in the city. #Maharashtra pic.twitter.com/WEgK6aoixY — ANI (@ANI) July 23, 2019

इसके साथ ही उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने बारिश ( Mumbai Rains ) का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटे के भीतर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, अल्मोढ़ा और बागेश्वर में मूसलाधार बारिश की प्रबल संभावना है।

Kerala: India Meteorological Department (IMD) has issued Yellow Alert in Kannur and Kasaragod districts for today and tomorrow. pic.twitter.com/LXsWZ61Kkj — ANI (@ANI) July 24, 2019

उत्तराखंड के अलावा भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने केरल के कन्नूर और कासरगोड जिलों में बारिश ( Mumbai Rains ) का येलो अलर्ट जारी किया है।