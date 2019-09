गणेश पूजा में इंद्र देव का विघ्न, भारी बारिश के बीच मुंबई में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट

मुंबई। सोमवार से शुरू हुई गणेेश पूजा में इंद्र देव ने विघ्न डालना शुरू कर दिया है। मुंबई में बीते 24 घटों में रुक-रुककर भारी बारिश हुई है और यह सुबह करीब साढ़े आठ बजे थी। मुंबई के अलावा नवी मुंबई और ठाणे में भी बारिश ने लोगों को परेशान किया। सांता क्रूज मौसम विभाग के मुताबिक 2 से 3 सितंबर के बीच यहां पर 131.4 मिलीमीटर यानी भारी बारिश की श्रेणी वाला बरसात रिकॉर्ड की गई। वहीं, मौसम विभाग ने अब मुंबई में आगामी 6 सितंबर को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में 6 सितंबर तक भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने इसके लिए चेतावनी भी जारी की है। जबकि 6 सितंबर को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बता दें कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब उस स्थिति के लिए होता है जब संबंधित स्थान में मौसम में काफी खराबी आने वाली हो। इस चेतावनी के जरिये लोगों को आगाह किया जाता है कि मौसम बिगड़ने के चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो सकता है।

