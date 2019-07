मुंबई में मानसून का असरः 18 ट्रेनें रद्द, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट

नई दिल्ली। मुंबई की रफ्तार को ब्रेक लग गया है। दिन रात चलने वाली माया नगरी बारिश ( Mumbai weather update ) के आगे बेबस हो गई है। महानगर के कई इलाकों में जल जमाव के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पांच से ज्यादा दिन हो चुके हैं मुंबई में ना सिर्फ सड़कें बल्कि रेल और उड़ानों पर भी सीधा असर पड़ा है। बारिश का कहर ( mumbai rain ) अभी थमा नहीं है, भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की माने तो अगले 24 घंटे में मुंबई भारी बारिश होने की संभावना है। यही नहीं हाई टाइड का खतरा भी बना हुआ है।

आपको बात दें कि मुंबई में अब तक बारिश के चलते 21 से ज्यादा मौत हो चुकी हैं। जबकि बुधवार को मुंब्रा और कलवा स्टेशन के बीच एक महिला समेत तीन लोगों की ट्रेन से पैर फिसलने के कारण मौत हो गई।



#Santacruz recorded only 26 mm of #rain until 05:30 hours today. Now we expect influence of WML will be more over #Gujarat. #Mumbai rains may increase by today evening. #MumbaiRain @SkymetWeather