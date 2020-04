शब-ए-बारात पर लोगों ने प्रशासन के निर्देशों का किया पालन, घरों में ही रहकर की इबादत

नई दिल्ली। निजामुद्दीन के मरकज में तबलीगी जमात कार्यक्रम के बाद से आलोचना झेल रहे मुस्लिम समाज ने शब-ए-बारात के मौके पर गजब की मिसाल पेश की। दरअसल, गुरुवार को शब-ए-बारात (Shab e Barat )के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों में ही रहकर इबादत की और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया। देश के अलग-अलग हिस्सों से इससे संबंधित तस्वीरें सामने आई। बता दें कि प्रशासन ने पहले ही मुस्लिम समाज के लोगों को घरों में रहने के निर्देश दे दिए थे, जिनका सख्ती से पालन भी किया गया।

मुस्लिम समाज ने किया लॉकडाउन का पालन

Maharashtra: Streets wear deserted look as people remain indoors amid the coronavirus lockdown. Visuals from Mahim Dargah, Kurla burial ground and Dharavi area. #ShabeBaraat pic.twitter.com/AGkJKnutvw — ANI (@ANI) April 9, 2020

ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कुर्ला इलाके की है। यहां महिम दरगाह के बाहर वाली सड़क एकदम सुनसान नजर आई। कोई भी व्यक्ति सड़क पर नजर नहीं आया। लोगों ने घरों में रहकर ही इबादत की।

Jharkhand: People remained indoors and refrained from public gathering on the night of #Shab_e_baraat amid Coronavirus lockdown. Visuals from the Iqra mosque in Ranchi. pic.twitter.com/7qvY9v6OOP — ANI (@ANI) April 9, 2020

कुछ ऐसी ही तस्वीरें झारखंड से भी सामने आईं, जहां लोगों ने घरों में रहकर ही शब-ए-बारात की इबादत की। ये तस्वीरें राजधानी रांची की इकरा मस्जिद की हैं, जहां पूरा इलाका सुनसान नजर आया।

उत्तरप्रदेश के भी मुस्लिम बहुल इलाकों में शब-ए-बारात के दिन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और घरों में ही रहकर इबादत की।

आपको बता दें बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने भी शब ए बारात के मौके पर घरों में इबादत करने वाले लोगों का आभार जताया है। सलमान ने ट्वीट कर कहा, 'वाह! देश के मौजूदा हालात को समझने और सुनने के लिए धन्यवाद। ऊपरवाला हर एक को सुरक्ष‍ित रखे'। सलमान खान ने मरीन इलाके के बड़ा कब्रिस्तान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।