अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

नई दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटिशन फाइल करने का फैसला किया है। इस मामले में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन फाइल करेगा। बता दें कि जफरयाब जिलानी पहले ही कह चुके हैं कि वो कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं और इस फैसले को कतई आखिरी फैसला नहीं मान सकते।

सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिव्यू पिटिशन से किया था मना

आपको बता दें कि मंगलवार को ही सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने का फैसला किया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के इस फैसले के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि इससे हमारी रणनीति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

"Exercising our constitutional right, we are going to file a review petition in the #Babrimasjidcase during the first week of December. Sunni Waqf Board's decision not to pursue the case won't legally affect us. All Muslim organizations are on the same page" @Zafaryab_Jilani: