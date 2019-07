चमकी बुखार: बच्चों की मौत का बढ़ा आंकड़ा, मुजफ्फरपुर में अब तक 142 की मौत

नई दिल्ली। बिहार ( Bihar ) में चमकी बुखार ( chamki bukhar ) यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम ( aes ) का कहर शांत नहीं हुआ है। बच्चों की मौत का सिलसिला अभी भी जारी है। चमकी का असर सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर ( Muzaffarpur ) में देखने को मिला है। मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत ( Muzaffarpur Chamki Bukhar ) का आंकड़ा 142 तक पहुंच गया है। जानकारी के मुताबिक श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में 121 और केजरीवाल हॉस्पिटल में 21 बच्चों की मौत हुई है।

