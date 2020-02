मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः साकेत कोर्ट ने सुनाई सजा, बृजेश ठाकुर की बाकी जिंदगी जेल में

नई दिल्ली। दिल दहला देने वाले बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दिल्ली की साकेत अदालत ने मंगलवार को फैसला सुना दिया। अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी बृजेश ठाकुर को बाकी बची जिंदगी के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

दिल्ली की साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने बीते मंगलवार 4 फरवरी को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कुलश्रेष्ठ ने मंगलवार को ही बृजेश ठाकुर को बाकी जिंदगी जेल के भीतर काटने की सजा सुनाई।

इससे पहले बीते सप्ताह अदालत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की ओर से पेश सरकारी वकील अमित जिंदल ने मामले के दोषी और पूर्व विधायक बृजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने की अपील की थी। दरअसल बृजेश ठाकुर ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का प्रबंधन करने वाले गैर सरकारी संगठन (NGO) सेवा संकल्प एवं विकास समिति के प्रमुख हैं।

