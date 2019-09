नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme ) ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संचालकों को नया आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत ने शेल्टर होम कांड की 44 पीड़ित लड़कियों में से 8 को उनके माता-पिता को सौंपने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि मुआवजा योजना से पीड़ित लड़कियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठाए।

Muzaffarpur shelter home case: SC directs Bihar govt to take steps to unite 8 out of 44 girls with their family members. The court’s order comes after ‘Koshish', a field action project of TISS, tells SC that out of 44 girls, 8 girls are fit to be handed over to their families. pic.twitter.com/sn5PzzdzKV