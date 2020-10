नागपुर अदालत ने समीर ठक्कर को नहीं दी राहत, 2 नवंबर तक बढ़ाई पुलिस हिरासत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बेबी पेंगुइन कहने के आरोपी ट्विटर यूजर समित ठक्कर को शुक्रवार को भी अदालत ने पुलिस हिरासत से राहत नहीं दी। आज नागपुर की अदालत ने समित ठक्कर की पुलिस हिरासत 2 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी।

Maharashtra: Nagpur court extends Sameet Thakkar's police custody till 2 Nov.



He was arrested on 24 Oct for allegedly making objectionable comments against Maharashtra CM Uddhav Thackeray & State Minister Aaditya Thackeray on social media