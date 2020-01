किसानों के मुद्दे पर गुस्साए नाना पाटेकर, कहा- भिखारी नहीं हैं अन्नदाता

मुंबई। महाराष्ट्र में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्या के मामले पर अब बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर सामने आए हैं। बृहस्पतिवार को नाना पाटेकर इस मामले पर थोड़ा नाराज नजर आए और उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया। नाना ने कहा कि किसान भिखारी नहीं हैं और उन्हें वित्तीय सहायता के साथ ही भावनात्मक सहारा भी चाहिए।

दरअसल बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के चिंचवाड़ शहर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान नाना पाटेकर से किसानों की आत्महत्या के मामले पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "अगर राजनीतिक दलों के नेता किसानों को पैसे नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं। उन्हें ना केवल ऋण माफी चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन और भावनात्मक सहारा भी चाहिए।"

Nana Patekar: It is ok if political leaders don't give money to farmers. They don't only need loan waivers, they need emotional support and encouragement. We need to talk to them. Farmers are not beggars. (22.1.2020) #Maharashtra pic.twitter.com/4HDHNkUPPJ