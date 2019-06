नंदा देवी मिशन रेस्क्यू : लापता पर्वतारोहियों को खोजने वायुसेना का हेलिकॉप्टर ITBP टीम के साथ रवाना

नई दिल्ली। नंदा देवी बेस कैंप में लापता विदेशी पर्यटकों के तलाशी अभियान में शामिल होने के लिए आज सुबह टीम रवाना हो गई है। इस टीम में 4 आईटीबीपी ट्रेकर्स और 5 वायुसेना कर्मियों ने सुबह 5 बजे एएलएच (एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर) पिथौरागढ़ से उड़ान भरी। दरअसल नंदादेवी बेस कैंप पर इस हेलीकॉप्टर के जरिये जरूरत की सामग्री भी पहुंचाई जाएगी। ITBP के सेकंड कमान अदिकारी और एवरेस्ट विजेता रतन सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है।

तीन विभागों का संयुक्त अभियान

नंदा देवी ईस्ट में पर्वतारोहण के दौरान एवलांच आने से बर्फ में दबे पर्वतारोहियों के शवों को निकालने के लिए तीन विभागों का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसमें सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम प्रमुख रूप से शामिल है।

Uttarakhand: 4 ITBP trekkers and 5 Air Force personnel took off from Munsyari today at 5 AM in an ALH (Advanced Light Helicopter) to join in the search operation of missing foreign tourists at Nanda Devi Base Camp. pic.twitter.com/pHg6ICT0Au

20 हजार फीट पर उतरेगी रेस्क्यू टीम

नंदादेवी ईस्ट के पास 18,000 से 20,000 फीट पर IAF हेलिकॉप्टर के जरिये ITBP के 4 उच्च प्रशिक्षित पर्वतारोहियों को छोड़ा जाएगा। ये पर्वतारोही न सिर्फ पांच मृत शवों को वहां से निकालेंगे बल्कि अन्य तीन लापता पर्वतारोहियों को खोजने का काम भी करेंगे।

#WATCH Uttarakhand:4 highly trained mountaineers of ITBP to be heli-dropped by IAF chopper at 18,000-20,000 feet near Nanda Devi East. One ALH (Advanced Light Helicopter) took off from Pithoragarh today at 5 AM to join search op of missing foreign tourists at Nanda Devi Base Camp pic.twitter.com/UFaUDRDzcb