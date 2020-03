कोरोना वायरस से जंग के बीच प्रधानमंत्री की देशवासियों से अपील, 'पीएम केयर्स फंड' में करें मदद

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) का कहर लगातार देशभर में बढ़ता जा रहा है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। शनिवार दोपहर तक मरीजों की संख्या 880 तक पहुंच चुकी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने-अपने स्तर पर कड़े कदम उठा रही हैं।

कोरोना को भगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। देशभर की जानीमानी हस्तियों अपने-अपने स्तर पर धनराशि से लेकर जो बन पड़ रहा है दान कर रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने कोरोना वायरस से जंग में पीएम केयर्स फंड ( PM Care Fund ) में मदद करने की अपील की है।

पीएम मोदी ने किया कोरोना के मरीज के इलाज कर रही नर्स को फोन, जानिए दोनों के बीच क्या हुई बातचीत

It is my appeal to my fellow Indians,



Kindly contribute to the PM-CARES Fund. This Fund will also cater to similar distressing situations, if they occur in the times ahead. This link has all important details about the fund. https://t.co/enPvcqCTw2